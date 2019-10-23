2019-10-23T08:41:28+03:00
Общество

Спортшколам выделят 4 млн рублей на инвентарь

Иван ОЛЕКСЮК
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Больше 4 млн рублей выделят из краевого бюджета алтайским спортивным школам на обновление инвентаря, формы и оборудования, в том числе, мячи, коньки, боксерские перчатки и прочие вещи.

Учреждения ранее составили заявки, всего инвентарь получат 13 учреждений Барнаула - для игровых, зимних или индивидуальных видов спорта.

- Школа олимпийского резерва, например, закупила 66 комплектов кимоно белого и синего цветов. На прошлой неделе ребята уже примерили новую экипировку и опробовали ее на тренировке, - сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что тренировочная одежда должна соответствовать стандартам качества, которые предъявляет федерация дзюдо. Это влияет и на допуск к соревнованиям. К тому же, кимоно необходимо менять с определённой периодичностью - особенно при таком активном контактном виде спорта как дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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