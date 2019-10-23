Спортшколам выделят 4 млн рублей на инвентарь
Больше 4 млн рублей выделят из краевого бюджета алтайским спортивным школам на обновление инвентаря, формы и оборудования, в том числе, мячи, коньки, боксерские перчатки и прочие вещи.
Учреждения ранее составили заявки, всего инвентарь получат 13 учреждений Барнаула - для игровых, зимних или индивидуальных видов спорта.
- Школа олимпийского резерва, например, закупила 66 комплектов кимоно белого и синего цветов. На прошлой неделе ребята уже примерили новую экипировку и опробовали ее на тренировке, - сообщается на сайте городской администрации.
Отмечается, что тренировочная одежда должна соответствовать стандартам качества, которые предъявляет федерация дзюдо. Это влияет и на допуск к соревнованиям. К тому же, кимоно необходимо менять с определённой периодичностью - особенно при таком активном контактном виде спорта как дзюдо.
ИСТОЧНИК KP.RU