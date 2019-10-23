Следком начал проверку после нападения на барнаульскую девочку в лесополосе

СЕГОДНЯ 08:17 2019-10-23T08:17:08+03:00

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В социальных сетях появилось сообщение о нападении в лесополосе на школьницу. 21 октября между кварталом "Дружный" и старой "Лентой" неизвестный мужчина напал на девочку и попытался утащить ее в заросли. Подросток сумела вырваться и убежать.

- Каждый день дети ходят через лесок в школу. Сейчас становится темно и утром, и вечером. Ходить там жутковато и небезопасно. Писали, что на девочку мужчина напал, но информация не проверена, - публикует паблик «Барнаул 22» обращение местных жителей.

После этой публикации региональный следственный комитет начал проверку.

- В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

ИСТОЧНИК KP.RU