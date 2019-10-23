Мужчина выпал из окна в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-23T08:00:07+03:00

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В социальных сетях появилось сообщение о несчастном случае, произошедшем в Барнауле на улице Волгоградская в среду, 23 октября. Утром из окна дома №55 выпал мужчина. Как пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» от полученных травм он скончался на месте происшествия.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники, полиции, скорой помощи и МЧС. По словам местных жителей, погибшему было 20 лет.

По факту происшествия назначена проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

- Дом этот, кстати, всегда считался местом небезопасным. Рядом в новом доме у меня знакомая живет. Говорит, постоянно что-то происходит. Там уже не один раз криминал был. И убивали уже не раз, - пишут горожане в комментариях к публикации в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU