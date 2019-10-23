2019-10-23T06:35:27+03:00
Спорт

В Барнауле пройдет чемпионат по атлетическому и модельному фитнесу

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле 26 октября пройдет масштабный турнир по атлетическому и модельному фитнесу. В нем примут участие спортсмены из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Заринска и Новосибирска – всего около 100 человек.

Среди них будут выступать также именитые участники чемпионка мира, многократная абсолютная чемпионка кубков мира Маргарита Гаркалина, абсолютная чемпионка гран-при мира Яна Стрельченко, победительница гран-при мира Людмила Матюхина, а также призер гран-при мира среди ветеранов старше 45 лет Марина Буренко.

Афиша

Афиша

В первые на подобных турнирах будет Элитарный дивизион где будут выступать только сильнейшие спортсмены. Так же в нем будут разыгрываться денежные призы.

Общий призовой фонд 150 тыс. рублей. На чемпионате Алтайского края по атлетическому фитнесу будет попытка установления рекорда России среди мальчиков. Пятилетний Алексей Меркулов будет держать планку с весом 50% от собственного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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