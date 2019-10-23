В Барнауле на производстве руку рабочего затянуло в станок

СЕГОДНЯ 05:21 2019-10-23T05:21:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле на производстве по переработке семян подсолнечника пострадал 46-летний рабочий. ЧП произошло 19 октября по улице Трактовая, 49а.

Как сообщает «Unusual Crimes Barnaul», мужчина проигнорировав технику безопасности, решил самостоятельно отремонтировать неисправный на станке паз для перемола семечек, при этом станок был включен.

Со слов пострадавшего, он начал ремонтировать нерабочий станок, внутрь упала отвертка, рабочий попытался ее достать, в результате руку затянуло в станок. Мужчина получил травматическую ампутацию пальца правой кисти.

- Крики о помощи услышал напарник, - пишет паблик.

Забежав внутрь он увидел, что средний станок работает, рука мужчины находится в пазе для перемола семечек. Напарник отключил станок, снял ремни, после чего пострадавший смог освободить руку. Его доставили в больницу с диагнозом «отрыв первого пальца правой руки, обширная рваная рана правой кисти с повреждением локтевой артерии срединного и локтевого нервов».

ИСТОЧНИК KP.RU