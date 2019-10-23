Первая в России аллея бойцам легендарной 6-й роты ВДВ откроется в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-23T04:48:42+03:00

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Почти 20 лет назад десантники 6-й роты вступили в бой с боевиками Хаттаба в Чеченской Республике. Из 90 воинов погибли 84. В честь их подвига в Барнауле откроют первую в России аллею памяти этих героев.

Как сообщает городская администрация, в сквере установят 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига, а также гранитный камень со звездой и надписью «Подвигу 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…».

Аллея находится в сквере на улице Малахова, на участке от улицы Юрина до улицы Георгия Исакова. Церемония открытия пройдет 26 октября в 10.00.

Отдать дань памяти погибшим и возложить цветы к мемориальному камню придут чиновники, генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, Герои России и Советского Союза, которые прибудут на Алтай в рамках проекта «Вахта Героев Отечества».

ИСТОЧНИК KP.RU