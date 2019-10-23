2019-10-23T04:22:49+03:00
Общество

Барнаулец стащил из секс-шопа стеклянный член

Иван ОЛЕКСЮК
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В сетях появилось видео с камеры наблюдения одного из местных интим-магазинов. На кадрах видно, как молодой человек в красной куртке прячет в карман стеклянный член, а потом стремительно покидает помещение.

Сотрудники магазина разместили запись на портале «Дром» с просьбой к горожанам опознать воришку.

amic.ruamic.ru
Эти кадры сотрудник барнаульского секс-шопа разместил на форуме drom.ru
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- Если вдруг знаете его, то передайте ему, чтобы занес 5000 рублей (он знает куда). Если стыдно заходить, то может скинуть на карту мне. Коротко о том, что произошло: 20 октября этот человек решил разбавить серый осенний вечер чем-нибудь ярким и гладким. Но придя в магазин и пошарив в карманах, к своему огромному сожалению, денег он не обнаружил. Решение было принято незамедлительно, - сообщает автор поста.

В настоящее время видео уже удалено с форума, но на Дроме пишут, что похититель секс-игрушки объявился и поклялся компенсировать нанесенный вред и попросил поскорее удалить порочащее видео, но, как известно, интернет все помнит. В социальных сетях запись, тем не менее, осталась. Например, в инстаграме Амика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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