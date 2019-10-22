2019-10-22T16:01:53+03:00
Общество

В центре Барнаула застройщик выкупил землю под новую многоэтажку

Юлия ЕВГРАФОВА
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По итогам аукциона владельцем земельного участка в центре Барнаула стала компания «Строительная перспектива». Теперь на этом месте планируется возведение высотки.

Этот участок расположен по адресу улица Партизанская, 199, сообщается на сайте Алтайского портала недвижимости. Его площадь - 2 252 квадратных метра. Стартовая цена этой территории составила около десяти миллионов рублей. Заявки на этот участок принимались до 18 октября. Но аукцион не состоялся, так как претендент был только один. Поэтому земля «Строительной перспективе» досталась без торгов.

- Срок аренды составит 2 года и 8 месяцев. За это время компания должна возвести здесь многоквартирный жилой дом с 9 этажами или выше. Согласно виду разрешенного использования и целевому назначению, здесь допускаются и пристройки, - указано в описании.

К слову, сейчас на выкупленной территории пустырь. По соседству от него -жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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