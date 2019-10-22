2019-10-22T14:26:36+03:00
Общество

Ремонт дорог в Алтайском крае полностью завершен

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службы администрации БарнаулаФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Дорожно-строительный сезон в Алтайском крае завершен. В итоге показатель нормативного состояния дорог муниципального и регионального значения увеличился с 38% до почти 40%. Сейчас специалистам осталось провести диагностику выполненных работ и подготовить гарантийные паспорта объектов.

За весь период ремонта в Алтайском крае было реконструировано, отремонтировано и построено больше 200 автодорог. Ремонтные работы проводились на 900 километрах дорог.

– В этом году стоимость работ превысила 5,6 миллиарда рублей. В проекте были задействованы все районы края. Я думаю, что пользователи увидели качественные изменения не только в Барнауле, но и в менее крупных населенных пунктах, - рассказал министр транспорта Алтайского края Андрей Дементьев.

К слову, восемь объектов переходят на следующий год, в этом сезоне их не успели отремонтировать. Детальный план на грядущий год уже прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Барнаула застройщик выкупил землю под новую многоэтажку
Четырех сотрудников налоговой инспекции задержали в Алтайском крае
Аллею героев, посвященную подвигу бойцов шестой роты, откроют в Барнауле
Остановленный гаишниками водитель проглотил неизвестное вещество и умер
На лестнице в Нагорный парк уложили новое покрытие
Алтайские хирурги будут по-новому лечить рак легкого
В Барнауле женщину сбил троллейбус
Две семьи из сгоревшего дома в Барнауле нуждаются в помощи
Барнаульцы смогут поучаствовать в обсуждении застройки города
В Барнауле пройдет нетворкинг «НеДеловой Вечер»
Барнаулец вышел на одиночный пикет
В Барнауле после очередного громкого ДТП должны принять меры
Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации
Томенко поручил усилить безопасность на дорогах региона
Артисты из Минска покажут барнаульцам два спектакля
Алтайский критик попросил губернатора увековечить память Достоевского
На пост мэра Барнаула КПРФ первой выдвинула своего кандидата
На Алтае спасли семь человек, застрявших на канатной дороге
Сотрудники мэрии Барнаула получили судимости за мошенничество
20-летнего парня отправили в колонию за два убийства, разбой и надругательство над трупом
В Барнауле силовики вытаскивали людей из машины через разбитые стекла
В Алтайском крае второй месяц понижается зарплата
75 мемориалов края войдут в госпрограмму по ремонту к 2020 году
Сбитые на пешеходном переходе в Барнауле девушки не дышат самостоятельно
Алтайские почтовики провели «День подписчика» с известными изданиями региона
Объявилась первый кандидат в мэры Барнаула