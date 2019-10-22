Ремонт дорог в Алтайском крае полностью завершен

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-22T14:26:36+03:00

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Дорожно-строительный сезон в Алтайском крае завершен. В итоге показатель нормативного состояния дорог муниципального и регионального значения увеличился с 38% до почти 40%. Сейчас специалистам осталось провести диагностику выполненных работ и подготовить гарантийные паспорта объектов.

За весь период ремонта в Алтайском крае было реконструировано, отремонтировано и построено больше 200 автодорог. Ремонтные работы проводились на 900 километрах дорог.

– В этом году стоимость работ превысила 5,6 миллиарда рублей. В проекте были задействованы все районы края. Я думаю, что пользователи увидели качественные изменения не только в Барнауле, но и в менее крупных населенных пунктах, - рассказал министр транспорта Алтайского края Андрей Дементьев.

К слову, восемь объектов переходят на следующий год, в этом сезоне их не успели отремонтировать. Детальный план на грядущий год уже прорабатывается.

ИСТОЧНИК KP.RU