Аллею героев, посвященную подвигу бойцов шестой роты, откроют в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-22T13:50:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле в рамках Вахты Героев Отечества, откроется аллея, посвященная памяти героев-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. В регионе она проходит с 24 по 26 октября.

Аллея находится на улице Малахова, между улицами Юрина и Исакова. Реализация идеи открытия такой памятной аллеи в Барнауле стала возможной при активной поддержке Правительства региона, мэрии города и администрации Ленинского района.

Так праздничное мероприятие состоится 26 октября в 10 часов на пересечении улиц Малахова и Исакова. Эта аллея, посвященная подвигу бойцов 6-й роты, станет первой в стране.

В церемонии открытия поучаствуют руководители Барнаула и Алтайского края, представители ветеранских и общественных организаций, воинских союзов. Отдать дань памяти погибшим героям и возложить цветы к мемориальному камню придут председатель Комитета Государственной думы по обороне, Герой России, Президент Российской Ассоциации Героев, генерал-полковник Владимир Шаманов, Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, Герои России и Советского Союза. Они прибудут на Алтай в рамках проекта «Вахта Героев Отечества».

Стоит отметить, что на аллее установят 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига, а также два планшета на входе и выходе с информацией об увековечении памяти 6-й роты. Также установят гранитный камень со звездой и надписью «Подвигу 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…».

ИСТОЧНИК KP.RU