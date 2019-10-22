Остановленный гаишниками водитель проглотил неизвестное вещество и умер

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-22T13:03:36+03:00

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Ранним утром 18 октября сотрудники Госавтоинспекции остановили в Барнауле вазовскую «пятерку», за рулем находился мужчина 1979 года рождения.

Как сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul», автомобиль привлек внимание стражей на дороге, поэтому они решили его остановить для проверки. Водитель не подчинился, в результате началась погоня. Когда его все же зажали в угол, мужчина достал вещество неизвестного происхождения и проглотил его. Ему сразу стало плохо, и он скончался на месте. Предварительная причина смерти – отравление неустановленным ядом.

Факт подтвердили в региональном Следственном комитете, сейчас проводится проверка. Известно, что мужчина был ранее судим по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотиков, а также – за кражи.

Предположительно, мужчина мог принять наркотики (не исключено, что он мог делать закладки, а чтобы не попасться с наркотиком полиции, мужчина, вероятно, решил «улики» проглотить, но доза стала фатальной для него). Однако его сожительница, по данным источника в правоохранительных органах, которую опросили, пояснила, что не знает, принимал ли погибший наркотики или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU