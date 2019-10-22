Алтайские хирурги будут по-новому лечить рак легкого

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-22T11:42:20+03:00

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Недавно алтайские хирурги новым торакоскопическим способ прооперировали двух пациенток с раком легкого. Удаление злокачественных опухолей через небольшие проколы дает большие преимущества для пациентов, рассказали в пресс-службе Алтайского краевого онкологического диспансера.

Новый способ оперативного вмешательства позволяет также сократить сроки реабилитации пациентов и процент осложнений. Прежде чем выполнять такие операции, алтайские врачи обучились в ведущих онкологических центрах страны, в том числе в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина, филиалом которого является Алтайский краевой онкологический диспансер. На отработку новой методики врачам понадобится некоторое время.

По словам специалистов, показанием для торакоскопических операций рака легкого являются нераспространенные злокачественные процессы 1 и 2 стадии (по статистике, это примерно 20% от всех пациентов с подобным диагнозом).

ИСТОЧНИК KP.RU