2019-10-22T11:15:34+03:00
Происшествия

В Барнауле женщину сбил троллейбус

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле 22 октября женщина попала под колеса троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы в городском паблике «Инцидент Барнаул».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Матросова и Колёсная. Как отметили местные жители, на этом участке дороги горожане часто перебегают проезжую часть.

- Не хотят идти до светофора, - написала жительница Барнаула.

В результате ДТП женщина осталась жива, ей оказали помощь медики. Какие именно травмы получила жительница краевой столицы – неизвестно. Обстоятельства произошедшего выяснит полиция.

- Водитель, когда её увидел, то посигналил. Она вместо того, чтобы на месте стоять, побежала прям ему под колеса.. Видимо от испуга.. Я ехала на этом троллейбусе. Бедный водитель сам чуть инфаркт не схватил, - написала одна из очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две семьи из сгоревшего дома в Барнауле нуждаются в помощи
Барнаульцы смогут поучаствовать в обсуждении застройки города
В Барнауле пройдет нетворкинг «НеДеловой Вечер»
Барнаулец вышел на одиночный пикет
В Барнауле после очередного громкого ДТП должны принять меры
Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации
Томенко поручил усилить безопасность на дорогах региона
Артисты из Минска покажут барнаульцам два спектакля
Алтайский критик попросил губернатора увековечить память Достоевского
На пост мэра Барнаула КПРФ первой выдвинула своего кандидата
На Алтае спасли семь человек, застрявших на канатной дороге
Сотрудники мэрии Барнаула получили судимости за мошенничество
20-летнего парня отправили в колонию за два убийства, разбой и надругательство над трупом
В Барнауле силовики вытаскивали людей из машины через разбитые стекла
В Алтайском крае второй месяц понижается зарплата
75 мемориалов края войдут в госпрограмму по ремонту к 2020 году
Сбитые на пешеходном переходе в Барнауле девушки не дышат самостоятельно
Алтайские почтовики провели «День подписчика» с известными изданиями региона
Объявилась первый кандидат в мэры Барнаула