В Барнауле женщину сбил троллейбус
В Барнауле 22 октября женщина попала под колеса троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы в городском паблике «Инцидент Барнаул».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Матросова и Колёсная. Как отметили местные жители, на этом участке дороги горожане часто перебегают проезжую часть.
- Не хотят идти до светофора, - написала жительница Барнаула.
В результате ДТП женщина осталась жива, ей оказали помощь медики. Какие именно травмы получила жительница краевой столицы – неизвестно. Обстоятельства произошедшего выяснит полиция.
- Водитель, когда её увидел, то посигналил. Она вместо того, чтобы на месте стоять, побежала прям ему под колеса.. Видимо от испуга.. Я ехала на этом троллейбусе. Бедный водитель сам чуть инфаркт не схватил, - написала одна из очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU