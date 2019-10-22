В Барнауле женщину сбил троллейбус

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-22T11:15:34+03:00

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В Барнауле 22 октября женщина попала под колеса троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы в городском паблике «Инцидент Барнаул».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Матросова и Колёсная. Как отметили местные жители, на этом участке дороги горожане часто перебегают проезжую часть.

- Не хотят идти до светофора, - написала жительница Барнаула.

В результате ДТП женщина осталась жива, ей оказали помощь медики. Какие именно травмы получила жительница краевой столицы – неизвестно. Обстоятельства произошедшего выяснит полиция.

- Водитель, когда её увидел, то посигналил. Она вместо того, чтобы на месте стоять, побежала прям ему под колеса.. Видимо от испуга.. Я ехала на этом троллейбусе. Бедный водитель сам чуть инфаркт не схватил, - написала одна из очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU