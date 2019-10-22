2019-10-22T10:17:34+03:00
Происшествия

Две семьи из сгоревшего дома в Барнауле нуждаются в помощи

Юлия ЕВГРАФОВА
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В селе Власиха на улице Шаховская, 58 ночью 22 октября сгорел дом на двух хозяев. Жильцы пострадавшего здания сейчас просят помощи у неравнодушных, сообщают в паблике «Barnul22».

В первой половине дома, где выгорела крыша, живут два пенсионера. Сейчас им необходимы стройматериалы, чтобы восстановить кровлю до морозов.

Во второй семье, которая пострадала от пожара, четверо детей и столько же взрослых. Сейчас они решают вопрос с проживанием потому, что сгорело все. Люди надеются на любую помощь, в том числе одежду:

- Годовалая девочка и девочка 5 лет - рост 110, размер примерно 30.

- Девочка 10 лет - рост 135, размер - 35.

- Мальчик 9 лет - рост 140, размер - 36.

- Женщина - одежда - 46-48, обувь - 36.

- Мужчина - одежда - 50, обувь - 42.

- Бабушка - одежда - 50, обувь - 35.

- Дедушка - одежда - 50, обувь - 42.

Подробную информацию о том, какая еще нужна помощь пострадавшим, можно узнать по телефонам: 8-923-646-46-49 и 8-983-398-30-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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