Две семьи из сгоревшего дома в Барнауле нуждаются в помощи
В селе Власиха на улице Шаховская, 58 ночью 22 октября сгорел дом на двух хозяев. Жильцы пострадавшего здания сейчас просят помощи у неравнодушных, сообщают в паблике «Barnul22».
В первой половине дома, где выгорела крыша, живут два пенсионера. Сейчас им необходимы стройматериалы, чтобы восстановить кровлю до морозов.
Во второй семье, которая пострадала от пожара, четверо детей и столько же взрослых. Сейчас они решают вопрос с проживанием потому, что сгорело все. Люди надеются на любую помощь, в том числе одежду:
- Годовалая девочка и девочка 5 лет - рост 110, размер примерно 30.
- Девочка 10 лет - рост 135, размер - 35.
- Мальчик 9 лет - рост 140, размер - 36.
- Женщина - одежда - 46-48, обувь - 36.
- Мужчина - одежда - 50, обувь - 42.
- Бабушка - одежда - 50, обувь - 35.
- Дедушка - одежда - 50, обувь - 42.
Подробную информацию о том, какая еще нужна помощь пострадавшим, можно узнать по телефонам: 8-923-646-46-49 и 8-983-398-30-26.
ИСТОЧНИК KP.RU