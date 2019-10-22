2019-10-22T08:45:33+03:00
Общество

В Барнауле пройдет нетворкинг «НеДеловой Вечер»

Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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24 октября в Барнауле состоится нетворкинг «НеДеловой Вечер». Подобный неделовой формат общения деловых людей становится в краевой столице все более популярным. Суть «встречи без галстуков» заключается в том, что его участники (как правило, это представители микро и малого бизнеса, выдающиеся личности города и т.д.) знакомятся друг с другом с целью провести время с пользой в кругу единомышленников, обсуждают насущные темы, обмениваются опытом, находят новых партнеров и клиентов.

- Ученые всерьез опасаются – эпидемия одиночества накрывает весь мир. Людям не хватает живого общения. А ведь одиночество влияет на организм человека сильнее, чем алкоголь, курени и наличие болезни. Самые одинокие города в мире – Лондон и Москва. Но Барнаулу это не грозит, так как у нас активно развивается деловой нетворкинг, где запускается энергия взаимосвязей, - говорит Екатерина Раменская, организатор «НеДелового Вечера» в Барнауле.

Тема пятого «НеДелового Вечера» - «Как быстро увеличить продажи?». Хедлайнером выступит Наталья Кооль, коммерческий директор напрокат, основатель первой онлайн школы «Как стать руководителем», которая поделится с гостями своим опытом. Самые смелые участники смогут воспользоваться свободным микрофоном и поделиться собственным опытом, достижениями и ошибками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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