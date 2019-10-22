2019-10-22T08:44:51+03:00
Общество

Барнаулец вышел на одиночный пикет

Юлия ЕВГРАФОВА
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Возмущенный финансированием федеральной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015-2021 годы» барнаулец Александр Музыченко вышел с одиночным пикетом, пишет «МК на Алтае».

По мнению жителя краевой столицы, который сам является участником этой программы, выделяемая на программу сумма слишком мала. Свою позицию он решил высказать на одиночном пикете. Александр Музыченко встал на проспекте Ленина с плакатом: «Почему власть нас не слышит, не видит?! Ведь молодая семья – основа государства». Также барнаульца не устроил бюджет Барнаула, который утвердили на 2020 год.

К слову, в этом году на улучшение жилищных условий по программе деньги получили 120 семей. Своей очереди ждут еще больше пяти тысяч, а около 800 семей исключили из программы из-за возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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