Артисты из Минска покажут барнаульцам два спектакля

СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-22T06:47:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнаул из Минска с гастролями едет Национальный академический драматический театр имени Максима Горького – первый русский театр в Беларуси. Уже в конце октября артисты порадуют барнаульского зрителя своими спектаклями в рамках масштабной программы «Большие гастроли».

Так 31 октября и 1 ноября гости из Минска покажут на сцене краевого театра драмы два спектакля на русском языке:

«Пане Коханку» - визитная карточка театра за рубежом и один из самых зрелищных и успешных спектаклей в репертуаре на протяжении почти 10 лет (премьера состоялась в марте 2010 году) с обилием сложных декораций и большим количеством исполнителей.

«Знойные мамочки» - комедия американского драматурга Дэвида Кристнера о двух не унывающих вдовах. Оказавшись под одной крышей, они не желают мириться с судьбой и условностями, навязанными возрастом.

К слову, узнать подробную информацию о спектаклях и билетах можно по телефону 36-97-13.

ИСТОЧНИК KP.RU