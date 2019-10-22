2019-10-22T06:47:50+03:00
Общество

Артисты из Минска покажут барнаульцам два спектакля

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: пресс-службы театра ДрамыФото: пресс-службы театра Драмы
Изменить размер текста:

В Барнаул из Минска с гастролями едет Национальный академический драматический театр имени Максима Горького – первый русский театр в Беларуси. Уже в конце октября артисты порадуют барнаульского зрителя своими спектаклями в рамках масштабной программы «Большие гастроли».

Так 31 октября и 1 ноября гости из Минска покажут на сцене краевого театра драмы два спектакля на русском языке:

«Пане Коханку» - визитная карточка театра за рубежом и один из самых зрелищных и успешных спектаклей в репертуаре на протяжении почти 10 лет (премьера состоялась в марте 2010 году) с обилием сложных декораций и большим количеством исполнителей.

«Знойные мамочки» - комедия американского драматурга Дэвида Кристнера о двух не унывающих вдовах. Оказавшись под одной крышей, они не желают мириться с судьбой и условностями, навязанными возрастом.

К слову, узнать подробную информацию о спектаклях и билетах можно по телефону 36-97-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники и студенты приняли участие в проектах Алтай-Кокса по профориентации
Томенко поручил усилить безопасность на дорогах региона
Алтайский критик попросил губернатора увековечить память Достоевского
На пост мэра Барнаула КПРФ первой выдвинула своего кандидата
На Алтае спасли семь человек, застрявших на канатной дороге
Сотрудники мэрии Барнаула получили судимости за мошенничество
20-летнего парня отправили в колонию за два убийства, разбой и надругательство над трупом
В Барнауле силовики вытаскивали людей из машины через разбитые стекла
В Алтайском крае второй месяц понижается зарплата
75 мемориалов края войдут в госпрограмму по ремонту к 2020 году
Сбитые на пешеходном переходе в Барнауле девушки не дышат самостоятельно
Алтайские почтовики провели «День подписчика» с известными изданиями региона
Объявилась первый кандидат в мэры Барнаула