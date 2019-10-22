Алтайский критик попросил губернатора увековечить память Достоевского

СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-22T05:04:57+03:00

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Увековечить память писателя Федорова Достоевского в Барнауле призывает арт-критик Вадим Климов. В соцсетях он опубликовал публичное обращение с этой просьбой к главе Алтайского края Виктору Томенко.

Также арт-критик предлагает открыть конкурс на создание архитектурного и скульптурного проекта в честь известного писателя. Раньше с подобной идеей уже выступали активисты, но проект не поддержали.

Также Климов отметил, что есть целая история о том, почему Достоевский хотел поселиться именно в Барнауле. В своих письмах он упоминал краевую столицу 45 раз, а подарки возлюбленной покупал на нынешнем Старом базаре, пишет «Политсибру».

К слову, по словам арт-критика для того, чтобы в Барнауле появился памятник Достоевскому, нужно официально объявить о начале открытого конкурса на лучший эскиз. Попробовать свои силы смогут профессиональные архитекторы и скульпторы.

ИСТОЧНИК KP.RU