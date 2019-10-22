На Алтае спасли семь человек, застрявших на канатной дороге

СЕГОДНЯ 04:05 2019-10-22T04:05:45+03:00

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В Белокурихе 21 октября с остановившейся канатно-кресельной дороги были эвакуированы семеро туристов, среди них был и 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве пояснили, что канатно-кресельный подъемник остановился из-за упавшего на трос ветхого дерева.

Так на месте работали пять пожарных шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю и 13 сотрудников спасательного формирования горнолыжного комплекса «Благодать».

К слову, спасательная операция была завершена успешно. Медицинская помощь никому из отдыхающих не понадобилась.

Стоит отметить, что в крае сохраняется холодная погода. 22 октября в регионе днем синоптики прогнозируют от минус 2 до плюс 3 градусов, местами температура опустится до -7. В Барнауле днем будет 0, -2. Поэтому жителям края нужно быть предусмотрительнее на дорогах и в путешествиях.

ИСТОЧНИК KP.RU