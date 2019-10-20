2019-10-20T11:54:14+03:00
Общество

Большой купол установили на здании театра кукол

Анна СЕМИНА
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Купол театра "Сказка"Купол театра "Сказка"Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле продолжаются работы на строительстве здания театра кукол «Сказка».

Наконец-то на здание был установлен большой купол. Похожий был и на прежнем, снесенном. Таким образом, внешние работы постепенно подходят к завершению.

- Покрытие этого купола собирали вручную, - пишет ИА «Политсибру».

Строительство нынешнего здания кукольного театра началось в 2018 году. Подрядчиком выступила компания «Селф». Сумма контракта составила почти 300 миллионов рублей. Сдать объект должны были еще минувшим летом. Изначально анонсировалось, что «Сказка» начнет новый сезон как раз в новом здании, однако открытие перенесли на неопределенный срок. Примерно полгода.

После открытия театр сможет одновременно принимать более 200 зрителей. Помимо традиционных атрибутов типа буфета, в нем также будет игровая комната, а также музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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