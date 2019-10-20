2019-10-20T07:17:41+03:00
Спорт

«АлтайБаскет» победил в первом домашнем матче сезона

Анна СЕМИНА
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Матч "АлтайБаскет" - "Тамбов" (фото: минспорт Алтайского края)Матч "АлтайБаскет" - "Тамбов" (фото: минспорт Алтайского края)
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В субботу, 19 октября, барнаульская команда «АлтайБаскет» провела свой первый домашний матч нового сезона и победила.

Нашим соперником стала команда «Тамбов». Поединок выдался непростым, так как желание победить было одинаково сильным что с одной, что с другой стороны.

По ходу встречи гости держались в лидерах. Даже на заключительную четверть они вышли с преимуществом – 66:60. Постепенно барнаульцы стали подбираться к «Тамбову», а конец игры вовсе стал «валидольным». В итоге хозяева площадки всеми правдами и неправдами вырвали победу – 81:79! По сути в проигрыше оказался виноват сам соперник. Буквально за три секунды до сирены Василий Гладышев сфолил на нашем разыгрывающем Валентине Назарове. Пострадавший дважды был точен на штрафных бросках.

20 октября в спорткомплексе «Победа» состоится повторный матч. Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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