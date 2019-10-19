Из-за снегопада на улицы для уборки выгнали зимнюю технику

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-19T08:21:33+03:00

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Для барнаульских дорожников начался зимний сезон – первый же снегопад потребовал выезда на улицы зимней чистящей техники. В субботу, 19 октября на городские улицы и тротуары выехала 41 единица спецтехники.

- С помощью коммунальных машин обработали мостовые песчано-соляной смесью. Сплошной обработки реагентами проезжая часть пока не требует. Тракторы, оборудованные щетками, работают на очистке тротуаров. Заступили на дежурство водители машин-КДМ, оборудованных передним отвалом и щетками, и предназначенных для расчистки проезжей части от снега. При необходимости после снегопада они готовы приступить к работе, - сообщает горадминистрация.

За содержанием дорог зимой будет следить МБУ «Автодорстрой», который подготовил 252 единицы снегоуборочной техники. Это лаповые снегопогрузчики, грейдеры, фронтальные погрузчики, шнекороторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины. Для буксирования транспорта на подъемах используется тяжелая техника: тракторы К-700. Песчано-соляная смесь заготовлена в полном объеме и составляет 40 тыс. тонн с 15% концентрацией соли.

ИСТОЧНИК KP.RU