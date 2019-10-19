На Алтае потерял сознание и внезапно скончался военный

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-19T06:33:57+03:00

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В Алтайском крае внезапно скончался военный 1983 года рождения. ЧП произошло 16 октября около КП ГАИ на новом мосту напротив «Леруа Мерлен». Об этом сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul».

- МАЗ 543М (машина обеспечения боевого дежурства) остановился попросить у сотрудников Госавтоинспекции помощи, ибо 36-летнему военнослужащему в составе экипажа внезапно стало плохо, и он «ушёл в офлайн». Буквально. Сослуживцы, применяя всевозможные навыки оказания первой помощи, пытались товарища спасти, но ничего не получалось. Тогда же они обратились к копам с просьбой вызвать скорую, но и прибывшие на место гражданские медики помочь не смогли, - пишет сообщество.

Сейчас по факту военная прокуратура проводит проверку, по ее итогам, а также по результату проведенных экспертиз будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU