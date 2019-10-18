2019-10-18T16:00:07+03:00
Происшествия

В Алтайском крае бухгалтер сельсовета крала бюджетные средства

БОРЗОВ Денис
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В Шипуновском суде рассмотрели дело о коррупции. Главный бухгалтер обвиняется в присвоении крупной суммы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, в течение двух лет главный бухгалтер одного из сельских советов Шипуновского района крала бюджетные денежные средства. Она маскировала присвоением материальных ценностей, к тому же, неправомерного начисляла себе завышенную зарплату.

Всего она похитила более 190 тысяч рублей, которые были возмещены в полном объеме.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом или без. Ранее обвиняемая не была судима, что может привести к менее значительному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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