Театральный фестиваль имени Валерия Золотухина в пятый раз пройдет на Алтае

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-18T12:20:18+03:00

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Чуть больше недели осталось до старта пятого юбилейного Межрегионального фестиваля детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток». Торжественное открытие состоится 27 октября.

Этот фестиваль традиционно проходит на малой родине известного актера – в селе Быстрый Исток. Между тем, открытие все же пройдет в Барнауле, на сцене концертного зала «Сибирь».

- В этом году впервые церемония открытия фестиваля будет проведена в Барнауле в форме спектакля-концерта по авторскому сценарию Ирины Линдт и Натальи Осколковой. Главные герои - воспитанники Детского театрального центра «Премьера». Ребята из Москвы отправляются на Алтай, чтобы собственными глазами увидеть удивительный край, о котором написано столько сказок и легенд. Цель их путешествия – село Быстрый Исток, - говорят организаторы.

Участниками фестиваля станут 12 коллективов из Алтайского края, Республики Алтай, Москвы и других регионов. Также ожидается приезд лауреатов прошлых лет. Свои постановки они представят 28 и 29 октября. Торжественное закрытие фестиваля и церемония награждения состоятся 30 октября.

Среди почетных гостей ожидается гражданская супруга Валерия Золотухина Ирина Линдт и не исключено, что на Алтай прилетит их общий сын Иван Золотухин. Стоит отметить, что за последний год он сильно подрос и стал еще больше похож на своего знаменитого отца.

ИСТОЧНИК KP.RU