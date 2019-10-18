Барнаульцы жалуются на балкон-призрак

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-18T09:59:02+03:00

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В центре внимания вновь оказался дом в барнаульском районе «Поток». Его жильцы пожаловались на плохую проводку и балкон-призрак.

Как сообщается в группе «Гражданский патруль», проблемный дом располагается по адресу: проспект Ленина, 193. По словам жильцов, управляющая компания не спешит наводить порядок, а между тем, неполадки растут, как снежный ком.

В Госжилинспекции Алтайского края пройдет проверка прокуратуры по жалобам на проводку и по факту несуществующего балкона, который тем не менее представляет угрозу жизни и здоровья граждан.

— На данный момент конструкция балкона угрожает жизни и здоровью прохожих, портит внешний облик дома и города. В опасном состоянии оставлено электрооборудование подъездов. Шкафы открыты, провода в беспорядочном состоянии, местами оголены. Считаем, в ситуацию должна вмешаться прокуратура. Соответствующее обращение уже направлено, — прокомментировал ситуацию глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Нарушения жилищного законодательства подтвердили в отделе надзора за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Барнаулу. Однако на этом вся деятельность завершилась: Госжилинспекция приняла работы, которых УК не выполняла или выполнила частично.

ИСТОЧНИК KP.RU