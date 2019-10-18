Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру
Именно осенью чаще всего обращаются за помощью к психологам. Специалист из Барнаула Олеся Дарвиш советует придерживаться нескольких правил, чтобы перепады в настроении не привели к плачевным последствиям.
Больше общаться
Разговоры, совместные походы с друзьями и родными помогают переключиться на позитивный лад. Также полезно ходить на свидания (даже если вы давно муж и жена). Это принесет приятные эмоции.
Заняться чем-то приятным дома
Например, в домашней обстановке можно пересмотреть любимый фильм (лучше комедию), почитать книгу, уделить время каким-то домашним хобби. Это поможет отвлечься на что-то приятное. Иногда полезно остаться дома и побыть наедине с собой.
Ведите дневник
Записывайте свои задачи, цели и желания в дневник. Это поможет избавиться от негативных мыслей, а возможно откроет в вас новые таланты - например, вы начнете писать стихи.
Побаловать себя любимого и расслабиться
Например, можно сходить на массаж или спа. Или полакомиться шоколадом. В нем есть магний и триптофан, которые принимают участие в выработке гормонов счастья - дофамина и серотонина.
Больше витаминов
В этот период многим не хватает витаминов D и E. Они присутствуют в сезонных овощах, а также в зелени и орехах. Кушайте их побольше.
Займитесь спортом
Это поможет расслабиться, выплеснуть негатив, улучшить здоровье и фигуру, что конечно положительно скажется на настроении. Если привычный спорт надоел, попробуйте что-то новое (танцы, борьба, йога и пр.)
Олеся Дарвиш отмечает, что если придерживаться этих правил, то хандре просто на будет места в вашей жизни, пишет АиФ-Алтай.
ИСТОЧНИК KP.RU