Грузовику разорвало бок во время аварии

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-18T09:02:36+03:00

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В пятницу, 18 октября, на трассе в Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовику разорвало бок, а груз вывалился.

- Авария между Шипуново и Рубцовском. У грузовичка разорвало бок, груз на проезжей части. Водитель жив-здоров. Для движения только одна полоса, - говорится в посте, опубликованном в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

По словам водителей, грузовик перевернулся из-за порыва ветра. У него повредился кузов из-за чего весь груз вывалился. Из кювета его машину доставали с помощью трактора.

Между тем, как и предупреждали синоптики, в регионе отмечается непогода. Местами на трассах сильный ветер, снег, метель, а где-то дождь и туман. По возможности водителей призывают не выезжать за пределы населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU