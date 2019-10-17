2019-10-17T16:23:02+03:00
Общество

В Алтайском крае снова заметили медведя рядом с населенным пунктом

Юлия ЕВГРАФОВА
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Недалеко от села Хабары местный житель 15 октября в лесополосе заметил медведя. Специалисты отметили, что в лесу возможно живет не один дикий зверь.

По словам председателя районного охотообщества Алексея Алексенко, в лесу действительно завелся медведь. Зверь скорее всего живет там не один, еще следы медведей были обнаружены в заказнике между Утянкой и Новоильинкой. На этой территории также заметили появление волков.

Сейчас специалисты обследуют леса и призывают местных жителей и гостей этого района не посещать эти территории, сообщает «Вестник целины».

Если жители Алтайского края все же встретятся с медведем, вести себя нужно крайне осторожно и не совершать резких движений.

- Наблюдая за медведем, отходите от него потихоньку без резких движений в сторону, ни в коем случае не убегайте. Руки не поднимайте, в глаза не смотрите, спиной не поворачивайтесь, так как эти вещи провоцируют медведя, - уверяют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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