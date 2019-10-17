Появилось фото отеля Radisson, который могут построить в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-17T15:00:54+03:00

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В Барнауле может появиться отель международной сети «Radisson». Сейчас застройщик ждет окончательного ответа от региональных властей, рассказал совладелец девелоперской компании «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев.

Помимо уже известных фактов появилось и фото будущего отеля. На изображении он расположен на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического, рядом с парком «Барнаульская крепость». Это место посчитали самым подходящим для отеля такого уровня. Несмотря на это архитекторов и в особенности горожан не устраивает, что вместо сквера на этой территории может появиться гостиница.

К слову, по словам Ивана Лужаева, руководство международной сети будет ждать ответа от властей края до конца этого года. Если ответ будет отрицательным, отель возведут в другом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU