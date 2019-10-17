2019-10-17T14:27:07+03:00
Политика

Бывший зампрокурора Алтайского края покинет свой нынешний пост в Ставрополье

Юлия ЕВГРАФОВА
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Анатолий Богданчиков, который раньше занимал должность заместителя прокурора Алтайского края, а сейчас является прокурором Ставропольского края, скоро уйдет в отставку. Это стало известно из обращения Генпрокурора России Юрия Чайки к председателю Думы Ставропольского края Геннадию Якубову.

Так в официальном документе было внесено предложение о назначении на пост прокурора Ставропольского края Александра Лоренца. Пока эту должность занимает Анатолий Богданчиков. На этом посту он уже несколько лет. Раньше являлся заместителем прокурора Алтайского края.

Напомним, по информации, которая не так давно появилась в СМИ, Богданчиков еще в августе ушел в отпуск якобы с последующим «выходом на пенсию».

К слову, 17 октября на заседании Думы Ставропольского края, должны утвердить нового главпрокурора региона - Александра Лоренца. Сейчас он является первым зампрокурора Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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