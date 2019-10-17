"Демоны утащат в Барнаул": Журнал Maxim сравнил город с адом

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-17T13:55:46+03:00

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Популярный журнал Maxim опубликовал тест - хорошо ли ты знаешь плохие приметы народов мира, которые боятся как огня. В одном из ответов говорится:

"Проходить под лестницей и вешать подкову вверх ногами во многих странах считается так себе к добру, скорей уж явятся демоны и утащат грешника в Барнаул".

Видимо, столичные журналисты считают краевой центр настоящим адом для жизни. Действительно, среди москвичей распространено мнение, что по Барнаулу ходят медведи и люди здесь такие же дикие, как и звери. А некоторые вообще никогда не слышали о таком городе.

Кстати, несколько лет назад комик Павел Воля в "Камеди клаб" тоже пошутил над Барнаулом, а точнее над отдыхом в барнаульских санаториях - мол, это место для пенсионеров в компании с Еленой Малышевой.

ИСТОЧНИК KP.RU