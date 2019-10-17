2019-10-17T13:07:51+03:00
Общество

Пресс-секретаря алтайского губернатора показали в выступлении Павла Воли

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Дмитрий НегреевДмитрий НегреевФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Комик Павел Воля во время своего очередного выступления в программе «Камеди Клаб» на ТНТ упомянул пресс-секретаря губернатора Алтайского края Дмитрия Негреева, сообщает «Толк».

Его фото показали на большом экране на сцене во время юмористического выступления.

- Пресс-секретарь Алтайского края. Аплодисменты. Пресс-секретарь Хакасии. И пресс-секретарь Ростовской области Мария Лиман, - сказал Павел Воля в начале своего выступления.

Своим высказыванием, подкрепленным фото, он хотел высказать удивление по поводу представительницы правительства. Потому, что все перечисленные мужчины были в строгих костюмах, а девушка на многочисленных фото в своих соцсетях позировала перед камерой в нижнем белье.

Выяснилось, что летом этого года модель Playboy Марию Лиман действительно выдвигали на должность пресс-секретаря правительства Ростовской области. Тогда эта новость вызвала множество эмоций в интернете среди россиян. Позже это заявление назвали шуткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший зампрокурора Алтайского края покинет свой нынешний пост в Ставрополье
"Демоны утащат в Барнаул": Журнал Maxim сравнил город с адом
Объем выдач ипотеки ВТБ в Алтайском крае вырос на 19%
Три человека пострадали в «пьяном ДТП» в Бийске
На Алтае сотовый оператор получил штраф в 200 тысяч рублей
Гостями фестиваля науки в АлтГТУ стали около 1600 человек
Алтайские врачи учатся делать операции при раке кишечника через маленькие проколы
Алтайский край и Монголия расширят сотрудничество
Доклад о развитии спорта в регионе был раскритикован Томенко
Артисты Алтайского музыкального театра представили свой мюзикл в Москве
ВТБ и «Российская Гильдия Риэлторов» подписали соглашение о сотрудничестве
Маршрутка и два авто столкнулись на перекрестке в Барнауле
В Барнауле появится новый тематический парк