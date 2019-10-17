Пресс-секретаря алтайского губернатора показали в выступлении Павла Воли

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-17T13:07:51+03:00

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Комик Павел Воля во время своего очередного выступления в программе «Камеди Клаб» на ТНТ упомянул пресс-секретаря губернатора Алтайского края Дмитрия Негреева, сообщает «Толк».

Его фото показали на большом экране на сцене во время юмористического выступления.

- Пресс-секретарь Алтайского края. Аплодисменты. Пресс-секретарь Хакасии. И пресс-секретарь Ростовской области Мария Лиман, - сказал Павел Воля в начале своего выступления.

Своим высказыванием, подкрепленным фото, он хотел высказать удивление по поводу представительницы правительства. Потому, что все перечисленные мужчины были в строгих костюмах, а девушка на многочисленных фото в своих соцсетях позировала перед камерой в нижнем белье.

Выяснилось, что летом этого года модель Playboy Марию Лиман действительно выдвигали на должность пресс-секретаря правительства Ростовской области. Тогда эта новость вызвала множество эмоций в интернете среди россиян. Позже это заявление назвали шуткой.

ИСТОЧНИК KP.RU