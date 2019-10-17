Три человека пострадали в «пьяном ДТП» в Бийске

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-17T11:17:03+03:00

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В Бийске на перекрестке Яминская-Волочаевская 16 октября произошло ДТП в результате, которого пострадало три человека. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По словам очевидцев, в «Жигулях» было семь человек, причем все они были якобы в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не уступил дорогу «Сузуки», за рулем которой была девушка. В результате ДТП пострадали обе машины. Троих пассажиров, которые на момент аварии находились в отечественном авто, увезла скорая помощь.

В соцсетях жители Алтайского края отмечают, что за пьяное вождение нужно пожизненно лишать водительских прав, а на дорогах необходимо всегда быть очень бдительными.

- Эти жигулишечники опасный народ, постоянно пытаются кому-то что-то доказать, то надо обогнать кого-то, то подрезать. Я на дороге к таким машинам с большой внимательность отношусь, - написал Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU