На Алтае сотовый оператор получил штраф в 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-17T10:44:49+03:00

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В Алтайском крае сотового оператора «Билайн» признали виновным в незаконной рекламной рассылке своим абонентам. Это не первый штраф, который получает ПАО «ВымпелКом», сообщает Алтайское краевое УФАС.

В ведомстве пояснили, что инициатором проверки стал один из абонентов, которому не понравилось СМС-сообщение от сотового оператора. В его тексте было указано, что житель региона якобы выбран для участия в розыгрыше крупного денежного приза, и для этого ему нужно подтвердить свое участие.

Выяснилось, что эта рассылка проводилась в рамках акции «Побеждай и выигрывай». Но такая рассылка была возможна только для тех абонентов, которые дали свое согласие на это.

К слову, «Билайн» уже совершал подобное нарушение, поэтому в качестве наказания за последнюю рассылку штраф удвоили. В итоге сотового оператора оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU