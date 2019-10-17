На Алтае сотовый оператор получил штраф в 200 тысяч рублей
В Алтайском крае сотового оператора «Билайн» признали виновным в незаконной рекламной рассылке своим абонентам. Это не первый штраф, который получает ПАО «ВымпелКом», сообщает Алтайское краевое УФАС.
В ведомстве пояснили, что инициатором проверки стал один из абонентов, которому не понравилось СМС-сообщение от сотового оператора. В его тексте было указано, что житель региона якобы выбран для участия в розыгрыше крупного денежного приза, и для этого ему нужно подтвердить свое участие.
Выяснилось, что эта рассылка проводилась в рамках акции «Побеждай и выигрывай». Но такая рассылка была возможна только для тех абонентов, которые дали свое согласие на это.
К слову, «Билайн» уже совершал подобное нарушение, поэтому в качестве наказания за последнюю рассылку штраф удвоили. В итоге сотового оператора оштрафовали на 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU