Алтайские врачи учатся делать операции при раке кишечника через маленькие проколы

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-17T10:53:29+03:00

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В Алтайском крае врачи учатся делать операции через небольшие проколы при раке кишечника. Межрегиональный практикум проходит в краевом онкодиспансере.

В нем участвуют заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы №62, кандидат медицинских наук Илья Черниковский.

- Он проведет операции четырем пациентам из Алтайского края с раком толстой кишки. Ассистируют ему заведующий отделением эндохирургии Алтайского краевого онкологического диспансера Максим Никитин и хирург-колопроктолог клиники Валерий Карпов. Работа в операционных транслируется участникам мастер-класса в формате видеоконференции, хирурги задают вопросы по ходу операции и с помощью московского эксперта разбираются в тонкостях, - рассказали в онкодиспансере.

Предполагается, такой метод позволит снизить травматичность операции и ускорит выздоровление пациента. После хирургического вмешательства таким методом пациенты выписываются раньше на 2-5 дней, чем после операций открытым способом. После мастер-класса планируют значительно увеличить число таких операций.

За последние 10 лет количество злокачественных опухолей печени в Алтайском крае выросло на 57%, ободочной и прямой кишки – более чем на 30%. При этом летальность при запущенных случаях одна из самых высоких.

ИСТОЧНИК KP.RU