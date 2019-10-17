Алтайский край и Монголия расширят сотрудничество

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-17T09:45:57+03:00

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Представители Алтайского края 16 октября обсудили развитие агропромышленного комплекса с иностранными коллегами. Это произошло на встрече в Министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, сообщают на официальном сайте региона.

В частности главный вопрос, который обсудили на мероприятии, касался расширения поставок продукции Алтайского края в Монголию.

- По ряду позиций хотелось бы расширить наше сотрудничество. Так, начиная с 2016 года, между Алтайским краем и Монголией ведется работа по поставкам племенного скота и биопродукции. На территории нашего региона работают 59 племрепродукторов мясного и молочного направления продуктивности. Хотелось бы усилить работу в этом направлении, в частности по овцеводству и коневодству, - высказался заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.

К слову, он также добавил, что в прошлом году объем поставок алтайской продукции в Монголию составил больше 14 тысяч долларов. Иностранные коллеги поблагодарили региональных представителей за встречу и высказали заинтересованность и согласие в расширении сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU