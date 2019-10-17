Доклад о развитии спорта в регионе был раскритикован Томенко

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-17T09:25:47+03:00

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Глава региона Виктор Томенко подверг критике доклад алтайского министра спорта Алексея Перфильева. Это произошло 16 октября на заседании правительства, когда обсуждался план развития спорта в крае.

Так в регионе ежегодно проводят порядка 800 спортивных мероприятий. Перфильев отметил, что необходимо качественно и количественно повышать уровень спортивных состязаний и праздников.

По нормам ГТО регион поднялся с 76 на 71 место, сообщает «Политсиб.ру». Чтобы показатели в дальнейшем увеличивались, в ближайшие годы во все районы региона поступят малые спортивные площадки.

Когда Томенко спросил, кто активнее всего занимается спортом и собираются ли показатели «от руки», алтайский министр ответил утвердительно. Потом глава региона поинтересовался конкретным количеством спортсменов. На что Перфильев ответил, что точного показателя сейчас нет.

- Ну, так если нет, то нужно так и говорить. А-то у нас есть какой-то там показатель, который на всякий случай растет с 2010 года, когда было около 20%. Кстати, коллеги, сегодня звучали также фразы о том, что «мы поставили перед собой цель». А кто мы-то? Сами взяли и поставили? Я на многих совещаниях это слышу. Обращаю ваше внимание, что это не мы цель поставили, а перед нами поставили цель федеральные власти. В рамках нацпроекта «Демография» и регпроекта «Спорт – норма жизни» перед нами поставили цели, за которые мы подписались, - высказался губернатор.

С мнением главы региона Перфильев согласился. В итоге Томенко подвел итог словами, что доклад «сырой» и его нужно доработать, учтя всю критику. Губернатор также объяснил, что утвержденный правительством проект поставленных задач для развития спорта должен быть понятным, исполнимым и результативным.

ИСТОЧНИК KP.RU