В Барнауле появится новый тематический парк

СЕГОДНЯ 04:51 2019-10-17T04:51:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Тематический парк с помещениями административно-бытового назначения появится в Барнауле. Этот проект рассмотрели 15 октября на Градосовете, сообщили на Алтайском портале недвижимости.

Современный парк расположится по адресу проспект Ленина, 152д. Его территория находится слева от здания ДК «Трансмаш», а с другой стороны улицы расположен парк «Солнечный ветер». Заказчиком выступает арендатор земельного участка –«Алтай-Парк Холдинг»

Отмечается, что в новом проекте предусмотрено современное оформление аллеи ветеранов. Там расположатся беседки, спортивно-развлекательная территория и многое другое. Специалисты добавляют, что тематический и экстрим-парки будут поделены на две разные зоны.

К слову, на состоявшемся накануне Градостроительном совете концепцию зоны отдыха в целом приняли, но внесли небольшие коррективы. В ближайшее время необходимо показать существующее и планируемое ограждение, а также исключить отдельную трассу для скандинавской ходьбы с ее пешеходными дорожками и добавить велодорожки для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU