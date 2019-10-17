Лист шифера в Барнауле чуть не зашиб женщину

СЕГОДНЯ 04:14 2019-10-17T04:14:47+03:00

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В Барнауле во время сильного ветра вечером 16 октября с крыши упал лист шифера. Проходящая мимо женщина чудом не пострадала, сообщают в городском паблике «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, неприятный инцидент, который мог закончится трагедией, произошёл по адресу Ленина, 146. Когда с крыши упал лист шифера, мимо проходила женщина. Жительнице краевой столицы повезло, и кусок крыши упал возле мусорного бака, а не ей на голову.

Напомним, сегодня, 17 октября, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами возможны порывы до 25-27 м/с. Также прогнозируют дожди, в некоторых местах сильные, в отдельных районах с мокрым снегом. Также в Алтайском крае прогнозируют похолодание. Уже 18 октября температура воздуха в регионе ночью опустится до минус 5 градусов. В Барнауле в ночные часы до минус трех градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU