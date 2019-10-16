Барнаулец выпал из окна своей квартиры

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-16T06:36:46+03:00

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Житель Барнаула выпал из окна своей квартиры находящейся по адресу Малахова, 160. К счастью, при падении с четвертого этажа 28-летний мужчина выжил, но сильно травмировался. ЧП произошло утром в понедельник, 14 октября.

Как пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul», пострадавшему вызвал скорую помощь бдительный сосед. Мужчину доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. При обследовании у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и тяжёлые травмы грудной клетки.

Известно, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия правоохранительными органами проводится проверка, по ее результатам будет принято решение. Однако уже можно четко утверждать, что из окна его никто не толкал, а все произошедшее – по большому счету, несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU