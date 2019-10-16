В Барнауле летчики-курсанты приняли присягу
В Барнауле у Мемориала славы на площади Победы 99 воспитанников Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова приняли Торжественную клятву на верность традициям русского воинства, традициям школы.
Фото предоставлено школой-интернатом.
Об этом рассказали в школе-интернате. Мероприятие состоялось 12 октября. В присутствии гостей, ветеранов, родителей, воспитанники поклялись: «Быть честными, храбрыми и дисциплинированными приемниками героических традиций старшего поколения»…
- Принятие клятвы происходило в соответствии с воинским ритуалом, с участием военного оркестра. Лучшим воспитанникам школы, отличникам учебы – Вячеславу Кутякову, Тимофею Новикову, Александру Русакову, были вручены свидетельства о присуждении стипендии Губернатора Алтайского края имени Героя России Олега Пешкова.
Фото предоставлено школой-интернатом.
Владислав Григорьевич Павлюков вручил дипломы о присуждении стипендии имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова воспитанникам 2 курса Даниилу Елисееву и Виктору Служаеву, - сообщает учебное заведение.
После воспитанники школы и их командиры торжественным маршем прошли по улицам родного города к зданию бывшего летного училища, где состоялся митинг памяти Героя Советского Союза Константина Павлюкова. Воспитанники возложили цветы к бюсту Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова, прочитали стихи о подвиге героя. Затаив дыхание, воспитанники школы и родители слушали выступление мамы Героя Советского Союза Константина Павлюкова – Светланы Григорьевны Павлюковой.
Фото предоставлено школой-интернатом.
Состоялось награждение воспитанников второго курса за успехи в парашютной подготовке. В этом году 56 воспитанников выполнили нормативы третьего спортивного разряда по парашютному спорту.
После окончания родительского собрания воспитанников первого курса пошли в свое первое увольнение в новом для них качестве – полноправного воспитанника летной школы.
ИСТОЧНИК KP.RU