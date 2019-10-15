Барнаульский полигон бесплатно примет листву и ветки

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-15T13:30:32+03:00

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С 17 по 25 октября барнаульский полигон будет бесплатно принимать ветки, листву и дорожный смет, собранные возле собственных домов или на общественных территориях.

Как сообщили в администрации города, такую акцию на полигоне проводят два раза в год: в октябре и апреле. В это время жильцы чистят свои участки и часто ветки и листву выбрасывают в бункеры, предназначенные только для твердых отходов.

- Поэтому в частном секторе идет резкое увеличение объемов отходов. В итоге бункеры стоят переполненными, а рядом с ними растут кучи мусора. Поэтому, чтобы избежать перенакопления, на полигоне мусор принимают бесплатно, - рассказал Сергей Яремака, заместитель гендиректора компании-регионального оператора «ЭКО-Комплекс».

Отмечается, что акция проходит в рамках месячника санитарной очистки города.

ИСТОЧНИК KP.RU