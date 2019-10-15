Завод «Русская кожа» начал работать в Заринске
В Заринске 15 октября состоялось торжественное открытие завода «Русская кожа». Его открытие несколько раз переносилось. Сначала на осень 2017 года, а затем на конец 2018 года.
Торжественное мероприятие посетили глава Алтайского края Виктор Томенко и заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. После открытия завода председатель совета директоров «Русской кожи» Игорь Сурин для всех гостей провел экскурсию по предприятию и продемонстрировал выпускаемую продукцию.
Так стоимость проекта оценили в 2,1 млрд рублей. Мощности предприятия составляют 600 тонн сырых шкур в месяц, выпуск кожевенных материалов - 100 000 квадратных метров в месяц.
Стоит отметить, что благодаря открытию завода в Заринске появилось около 200 новых рабочих мест. Как добавили инвесторы, за последние 20 лет подобные проекты в России не реализовывались.
ИСТОЧНИК KP.RU