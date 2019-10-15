Мэрию Барнаула ожидает проверка прокуратуры после пожара в многоэтажке

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-15T12:42:02+03:00

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В Барнауле 13 октября в одном из многоквартирных домов случился пожар. В итоге устранять последствия возгорания жильцам дома придется за свой счет. Они уже обратились в региональную прокуратуру с просьбой проверить комитет жилищно-коммунального хозяйства города на причастность к произошедшему, сообщает «АиФ-Алтай».

Инициатором этой проверки стала общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Именно к ним обратились возмущенные жители пострадавшего дома по адресу Георгия Исакова, 113. Они предполагают, что в случившемся пожаре может быть виноват комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула.

Так в 2014 году жильцы пострадавшего дома выиграли в суде Железнодорожного района дело о ремонте здания, замене проводки в квартирах и подъездах. Но, несмотря на это никаких работ не было проведено. В итоге электрика, которая уже тогда была в аварийном состоянии, загорелась спустя несколько лет.

Сейчас подъезд почернел от копоти. Жильцы вынуждены жить у родственников потому, что были отключены газ и электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU