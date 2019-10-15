2019-10-15T12:42:02+03:00
Общество

Мэрию Барнаула ожидает проверка прокуратуры после пожара в многоэтажке

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле 13 октября в одном из многоквартирных домов случился пожар. В итоге устранять последствия возгорания жильцам дома придется за свой счет. Они уже обратились в региональную прокуратуру с просьбой проверить комитет жилищно-коммунального хозяйства города на причастность к произошедшему, сообщает «АиФ-Алтай».

Инициатором этой проверки стала общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Именно к ним обратились возмущенные жители пострадавшего дома по адресу Георгия Исакова, 113. Они предполагают, что в случившемся пожаре может быть виноват комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула.

Так в 2014 году жильцы пострадавшего дома выиграли в суде Железнодорожного района дело о ремонте здания, замене проводки в квартирах и подъездах. Но, несмотря на это никаких работ не было проведено. В итоге электрика, которая уже тогда была в аварийном состоянии, загорелась спустя несколько лет.

Сейчас подъезд почернел от копоти. Жильцы вынуждены жить у родственников потому, что были отключены газ и электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульский полигон бесплатно примет листву и ветки
Завод «Русская кожа» начал работать в Заринске
Младенческая смертность снизилась на Алтае почти на 35%
В Бийске у пиццерии насмерть сбили женщину
Пенсионер на Алтае убил пасынка деревянным бруском
Льготная ипотека может появиться в Алтайском крае
Справедливороссы внесли предложения в бюджет Алтайского края на 2020 год
Алтайские эсеры разработали свод принципиальных подходов при формировании главного финансового документа
Первым замом главного следователя Алтайского края стал Александр Безукладников
Стали известны причины обысков в мэрии Славгорода
Более 70 возгораний сухой травы отмечено в Алтайском крае за сутки
15 октября в Барнауле простятся с главным офтальмологом Алтайского края
Солдат-срочник из Бийска погиб в Кировской области
МЧС предупреждает о сильном ветре и высокой пожароопасности на Алтае
МАЗ задавил пешехода в Барнауле
Алтайские депутаты рассмотрят законопроект бюджета на 2020 год
Алтайский медуниверситет отпразднует 65-летний юбилей в концертном зале «Сибирь»
В Алтайском крае участились случаи поломок камер фиксации нарушений ПДД
Случай заболевания корью зарегистрирован у жителя Барнаула