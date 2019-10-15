2019-10-15T11:55:32+03:00
Здоровье

Младенческая смертность снизилась на Алтае почти на 35%

САПОЖКОВА Александра
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Роддом в БарнаулеРоддом в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Младенческая смертность в Алтайском крае снизилась на 34,6% за восемь месяцев 2019 года.

Как сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов, теперь ее показатель составляет 5,1 на 1000 родившихся (в 2018 году - 7,8). При этом показатель в нашем регионе ниже, чем в целом по Сибири (5,6).

Как уверяет Дмитрий Попов, снижение является результатом преобразований службы родовспоможения. В частности, в регионе ведется мониторинг беременных высокой группы риска, ежедневный мониторинг детей, которые нуждаются в реанимационной помощи. В сложных случаях женщин переводят в перинатальный центр "ДАР". В районах помощь оказывают специалисты выездных бригад из Барнаула. При необходимости обеспечены консультации с федеральными медцентрами, пишет сайт правительства региона.

Особо отмечается работа перинатального центра "ДАР" - за обозначенный период там помогли сохранить жизнь 53 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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