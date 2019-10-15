2019-10-15T08:24:14+03:00
Общество

Льготная ипотека может появиться в Алтайском крае

Юлия ЕВГРАФОВА
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В десяти регионах России с наиболее низким уровнем социально-экономического развития могут запустить льготную ипотеку. Алтайский край входит в их число, сообщает ТАСС.

Этот вопрос накануне обсуждали на совещании в правительстве по индивидуальным программам развития проблемных с экономической точки зрения регионов.

- Ряд механизмов сегодня предлагается, вплоть до вопросов ипотечного кредитования более низкого, чем в целом по России, - высказался вице-премьер Виталий Мутко.

Помимо Алтайского края и Республики Алтай в список отстающих входят Тува, Карелия, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Во всех перечисленных регионах самая сложная ситуация по уровню бедности, безработице, доходам, инвестициям и другим параметрам.

К слову, у каждого из таких регионов есть свой куратор. В Алтайском крае им был назначен министр труда Максим Топилин.

Напомним, Владимир Путин в сентябре этого года поручил узаконить ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке. Такие изменения должны быть внесены до 15 декабря 2019 года. После удачной реализации этого пилотного проекта, предполагается запустить его и в других регионах с низким уровнем развития. В их число входит и Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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