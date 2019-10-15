Первым замом главного следователя Алтайского края стал Александр Безукладников

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-15T08:02:26+03:00

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Первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю назначен Александр Безукладников.

Как сообщили в ведомстве, Александр Сергеевич - полковник юстиции. Он окончил Дальневосточный юридический институт. Занимал должности следователя, начальника следственного отделения, следственного отдела при ОВД Биробиджана, работал в прокуратуре Хабаровского края.

- Безукладников руководил следственным отделом по городу Хабаровск, был в должности первого зама руководителя следственного управления СК по Еврейской автономной области, замруководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, - сообщили в алтайском Следкоме.

На должность первого зама в алтайское управление он назначен указами президента и председателя Следственного комитета РФ.

Напомним, что в Алтайском крае Следственное управление Следственного комитета возглавляет Андрей Хвостов. Помимо Безукладникова, у него еще два зама - Константин Мальцев и Александр Жеребцов.

ИСТОЧНИК KP.RU