2019-10-15T08:02:26+03:00
Общество

Первым замом главного следователя Алтайского края стал Александр Безукладников

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Александр БезукладниковАлександр БезукладниковФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю назначен Александр Безукладников.

Как сообщили в ведомстве, Александр Сергеевич - полковник юстиции. Он окончил Дальневосточный юридический институт. Занимал должности следователя, начальника следственного отделения, следственного отдела при ОВД Биробиджана, работал в прокуратуре Хабаровского края.

- Безукладников руководил следственным отделом по городу Хабаровск, был в должности первого зама руководителя следственного управления СК по Еврейской автономной области, замруководителя следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, - сообщили в алтайском Следкоме.

На должность первого зама в алтайское управление он назначен указами президента и председателя Следственного комитета РФ.

Напомним, что в Алтайском крае Следственное управление Следственного комитета возглавляет Андрей Хвостов. Помимо Безукладникова, у него еще два зама - Константин Мальцев и Александр Жеребцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер на Алтае убил пасынка деревянным бруском
Льготная ипотека может появиться в Алтайском крае
Справедливороссы внесли предложения в бюджет Алтайского края на 2020 год
Алтайские эсеры разработали свод принципиальных подходов при формировании главного финансового документа
Стали известны причины обысков в мэрии Славгорода
Более 70 возгораний сухой травы отмечено в Алтайском крае за сутки
15 октября в Барнауле простятся с главным офтальмологом Алтайского края
Солдат-срочник из Бийска погиб в Кировской области
МЧС предупреждает о сильном ветре и высокой пожароопасности на Алтае
МАЗ задавил пешехода в Барнауле
Алтайские депутаты рассмотрят законопроект бюджета на 2020 год
Алтайский медуниверситет отпразднует 65-летний юбилей в концертном зале «Сибирь»
В Алтайском крае участились случаи поломок камер фиксации нарушений ПДД
Случай заболевания корью зарегистрирован у жителя Барнаула