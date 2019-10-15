2019-10-15T06:39:35+03:00
Происшествия

Более 70 возгораний сухой травы отмечено в Алтайском крае за сутки

Анна СЕМИНА
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Травяные пожары в Алтайском краеТравяные пожары в Алтайском краеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Алтайские пожарные за сутки 14 октября зарегистрировали 73 возгорания сухой растительности. Опасность заключалась в возможном переходе огня на населенные пункты.

По информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, до сих пор на пожароопасную обстановку серьезно влияют погодные условия – стоит высокая температура воздуха и отсутствуют осадки. Именно поэтому возгорания быстро распространяются по сухой траве и кустарникам.

- На особом контроле находятся очаги возгораний, находящиеся в опасной близости от населённых пунктов, - отмечают в ведомстве.

Так за прошедшие сутки возгорание на площади два гектара произошло в Локтевском районе. Это был трансграничный пожар, пришедший с территории Казахстана. На ликвидации были задействованы 14 человек личного состава и шесть пожарный автоцистерн.

Еще 150 гектар горели в непосредственной близости села Новенькое. Здесь потребовалась помощь 17-ти огнеборцев.

Помимо этого возгорания были зафиксированы в Рубцовском, Панкрушихинском, Алейском и Змеиногорском районах.

- На данный момент активная борьба с огнем ведётся в Курьинском районе, близ сел Новофирсово и Курья, где обнаружено пять очагов «травяных» пожаров, - также сообщают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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