15 октября в Барнауле простятся с главным офтальмологом Алтайского края

СЕГОДНЯ 05:08 2019-10-15T05:09:40+03:00

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15 октября в Барнауле пройдет прощание с главным офтальмологом Алтайского края Александром Репиным. Церемония состоится с 11:30 до 13:00 по адресу: улица Аносова, 8.

Как сообщает Амител, Александр Репин скончался 13 октября после продолжительной болезни в возрасте 66 лет. Он - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. В 1994 стал главврачом Алтайской краевой офтальмологической больницы. В 2003 году - главным внештатным офтальмологом региона.

Александр Репин имеет многочисленные почетные грамоты от администрации Алтайского края, министра здравоохранения России, а также главного управления края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

В 2002 году получил звание "Заслуженный врач России", через девять лет в 2011 году был награжден медалью "За заслуги в труде".

ИСТОЧНИК KP.RU